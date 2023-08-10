В Москве захотели замедлить электросамокаты

В Москве захотели увеличить количество медленных зон для электросамокатов

Власти Москвы захотели увеличить количество медленных зон, где скорость движения на сдаваемых в прокат электросамокатах автоматически снижается до 5-15 километров в час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ из правительства.

Кабмин ответил на письмо сенатора Артема Шейкина, в котором тот предложил ограничить до 10 километров в час разрешенную скорость для электросамокатов на тротуарах. На данный момент в столице введено 200 медленных зон. Скорость движения электросамокатов на других участках не может превышать 25 километров в час.

При этом ранее представители сферы аренды электросамокатов заявляли, что скорость в 10 километров в час гораздо опаснее, чем 25. «Этот абсурд абсолютно не соответствует действительности. Считаю, что главное, от чего мы должны отталкиваться, — это безопасность наших граждан, которые гуляют по улицам и вынуждены каждый день переживать за свое здоровье, а не интересы сверхприбыли бизнеса», — отметил Шейкин.

Ранее стало известно, что в России планируют ввести штрафы в 10 тысяч рублей за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде.