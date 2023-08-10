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16:08, 10 августа 2023Путешествия

Платная услуга в ресторане на роскошном курорте Италии возмутила туриста

NYP: турист заплатил два евро в Италии за то, что его сэндвич разрезали пополам

Фото: Amirali Mirhashemian / Unsplash

Турист возмутился, когда ему пришлось заплатить два евро (около 210 рублей) в ресторане в Италии за то, что его сэндвич разрезали пополам. Подробностями истории поделилось издание New York Post (NYP).

По данным источника, путешественник приехал на роскошный курорт на озере Комо из соседнего Милана. В заведении Bar Pace в северной части озера он заказал вегетарианский сэндвич с картофелем фри.

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По словам туриста, он хотел поделиться тостом с другом, но не предупреждал официанта, что закуску нужно разделить на две части, однако получил заказ в таком виде. Итальянец был в недоумении, когда увидел в счете, что это оказалось платной услугой.

Возмущенный посетитель ресторана опубликовал фото чека и отрицательный отзыв на портале TripAdvisor и поставил заведению одну звезду.

При этом владелица ресторана посчитала такую стоимость адекватной. «Дополнительные запросы имеют свою цену», — рассказала Кристина Биакки (Cristina Biacchi) итальянской газете La Repubblica. «Нам пришлось использовать две тарелки вместо одной, и время их мытья увеличилось вдвое. Это был не просто тост, внутри была еще и картошка фри. Нам потребовалось время, чтобы разрезать его пополам», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что туристы из Великобритании заплатили 324 фунта стерлингов (более 30 тысяч рублей) за скромный обед на пляже греческого острова Миконос. Отдыхающие заказали в местном кафе одно пиво, один коктейль «Мохито», два молочных коктейля, греческий салат, хлеб и порцию кальмаров.

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    Марина Черняк
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