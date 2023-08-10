Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:54, 10 августа 2023Экономика

В России собрались спасать военные заводы от банкротства за счет бюджета

Минпромторг предложил субсидировать военные заводы в процессе банкротства
СюжетГособоронзаказ

Фото: Пресс-служба Президента РФ / РИА Новости

Правила поддержки стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России необходимо скорректировать, чтобы избежать угрозы снижения выпуска военной продукции из-за банкротства завода. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время, как отмечает «Коммерсантъ», специальная комиссия правительства не может выделить субсидию, если в отношении предприятия возбуждено дело о банкротстве. Минпромторг, автор проекта, предлагает считать такую норму избыточной.

По оценке ведомства, ограничения мешают спасти бесперебойное производство. Компания не имеет возможности платить долги по зарплате, налоги и другие обязательные платежи, а значит, неизбежно сокращает выпуск военной продукции.

Дополнительным аргументом в пользу увеличения поддержки в министерстве назвали случаи, когда кредиторы злоупотребляют правом подачи иска о банкротстве. О масштабах проблемы авторы инициативы не говорят, но подчеркивают, что во многом ухудшение состояния предприятий ОПК было связано со снижением загрузки, которая теперь, напротив, выросла.

Адвокат Forward Legal Олег Шейкин заметил, что госфинансирование, как показывает практика, не всегда используется целевым образом. А значит, активная раздача субсидий предприятиям, находящимся в предбанкротном состоянии, может завершиться увеличением количества прокурорских проверок позднее.

Ранее сообщалось, что с начала августа в госкорпорации «Ростех» действует внутренний приказ, по которому ключевым сотрудникам запрещено уходить в отпуск. Это связано с необходимостью выполнять гособоронзаказ.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор рассказал о прорыве линии обороны ВСУ под Кременной

    Россиянам предложили поздравлять друг друга по-новому

    Названа самая популярная соцсеть в России

    Названа причина невозможности введения четырехдневки для многодетных

    В Купянском районе объявили эвакуацию 37 населенных пунктов

    Пассажиры самолета бросили банку в попутчицу и оскорбили членов экипажа

    Российский пенсионер выстрелил вместо гуся в школьника и выкинул ружье в воду

    Нейрохирург перечислил привычки для сохранения молодости и здоровья

    В России собрались спасать военные заводы от банкротства за счет бюджета

    Известный комик побывал в США и раскрыл отношение американцев к россиянам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости