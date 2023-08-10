В России собрались спасать военные заводы от банкротства за счет бюджета

Минпромторг предложил субсидировать военные заводы в процессе банкротства

Правила поддержки стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России необходимо скорректировать, чтобы избежать угрозы снижения выпуска военной продукции из-за банкротства завода. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время, как отмечает «Коммерсантъ», специальная комиссия правительства не может выделить субсидию, если в отношении предприятия возбуждено дело о банкротстве. Минпромторг, автор проекта, предлагает считать такую норму избыточной.

По оценке ведомства, ограничения мешают спасти бесперебойное производство. Компания не имеет возможности платить долги по зарплате, налоги и другие обязательные платежи, а значит, неизбежно сокращает выпуск военной продукции.

Дополнительным аргументом в пользу увеличения поддержки в министерстве назвали случаи, когда кредиторы злоупотребляют правом подачи иска о банкротстве. О масштабах проблемы авторы инициативы не говорят, но подчеркивают, что во многом ухудшение состояния предприятий ОПК было связано со снижением загрузки, которая теперь, напротив, выросла.

Адвокат Forward Legal Олег Шейкин заметил, что госфинансирование, как показывает практика, не всегда используется целевым образом. А значит, активная раздача субсидий предприятиям, находящимся в предбанкротном состоянии, может завершиться увеличением количества прокурорских проверок позднее.

Ранее сообщалось, что с начала августа в госкорпорации «Ростех» действует внутренний приказ, по которому ключевым сотрудникам запрещено уходить в отпуск. Это связано с необходимостью выполнять гособоронзаказ.