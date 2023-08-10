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06:13, 10 августа 2023Интернет и СМИ

Женщина посмотрела видео с регистратора в машине мужа и решила развестись

Фото: Kwangmoozaa / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit из США поделилась историей о том, как посмотрела видео с регистратора в машине мужа и решила с ним развестись. Женщина рассказала, что ее супруг увез их собаку в другой штат и оставил ее там, но солгал о том, что питомец сбежал сам.

Автор поста написала, что недавно была в поездке с семилетней дочерью, а ее муж остался дома, чтобы работать и присматривать за собакой. «В последний день отпуска мне позвонил супруг и сказал, что наш 13-летний мини-пудель Элли сбежала во время прогулки в парке, и он не смог ее найти», — отметила она.

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По словам героини истории, с начала пандемии ее муж начал работать из дома и его всегда раздражало, сколько внимания она и их дочь уделяют собаке. «Спустя несколько дней после возвращения нам позвонили из службы спасения животных соседнего штата и сообщили, что нашли Элли благодаря контакту на ее ошейнике», — рассказала автор поста.

«Я поделилась новостью с мужем, и он сказал, что счастлив этому, но его слова показались мне неискренними. Когда я назвала странным тот факт, что Элли оказалась в соседнем штате, он ответил, что, вероятно, ее украли, а потом бросили», — вспомнила женщина. Тогда она решила посмотреть видео с регистратора, который установлен в машине ее супруга, и обнаружила, что он сам увез собаку далеко от дома. «Он высадил ее перед машиной, бросил ей фрисби и уехал», — пожаловалась автор.

«Я была в ярости, муж оправдался тем, что хотел, чтобы Элли нашла в новом месте ферму и начала лучшую жизнь, а на следующий день осудил меня за просмотр его видеорегистратора», — отметила рассказчица. Автор добавила, что из-за случившегося перестала доверять мужу и решила развестись.

В комментариях под постом поступок мужчины назвали жестоким. «Заберите свою собаку и дочь, оставьте мужа в другом штате, чтобы он мог найти другую семью, с которой у него была бы лучшая жизнь», — написал один из пользователей под постом. «Не забудьте бросить ему фрисби», — добавил другой комментатор. Многие также посоветовали женщине написать заявление на мужа в полицию за жестокое обращение с животными.

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    Олег Давыдов
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