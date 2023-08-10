Блогерша показала неожиданный способ избежать появления мозолей в новой обуви

Блогерша с никнеймом @whatigot_ показала неожиданный способ избежать появления мозолей в новой обуви. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша заявила, что предотвратить проблему помогут вкладыши для бюстгальтера. На размещенных кадрах она продемонстрировала, как кладет их в ботинки бренда Dr. Martens, прижимая их к задникам.

Ролик набрал более 1,1 миллиона просмотров. Зрители оценили предложенный тиктокершей метод в комментариях. «Лучший лайфхак, спасибо!», «Спасительница», «Почему я сама до такого не додумалась, хотя и нуждалась?» — заявили пользователи сети.

Ранее в августе травматолог-ортопед Лев Дунаев назвал россиянам правильный способ выбрать обувь на осень. Предпочтительно покупать изделия с широкой передней частью, формоустойчивым задником и хорошей фиксацией на стопе с помощью шнурков или ремешков, посоветовал эксперт.