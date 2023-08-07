Врач назвал россиянам правильный способ выбрать обувь на осень

Ортопед Лев Дунаев: перед покупкой осенней обуви следует оценить состояние стопы

Травматолог-ортопед Лев Дунаев назвал россиянам правильный способ выбрать обувь на осень. Его комментарий публикуют «Аргументы и факты».

В данном случае в первую очередь следует оценить состояние стопы, поскольку она меняется в течение жизни, пояснил специалист. Так, необходимо убедиться, что желаемая обувь соответствует размеру и форме ног. Например, запас по длине должен составлять 0,5-1 сантиметр, а каблук — не превышать четырех сантиметров во избежание травм и дополнительной нагрузки на позвоночник.

При этом предпочтительно покупать изделия с широкой передней частью, формоустойчивым задником и хорошей фиксацией на стопе с помощью шнурков или ремешков, отметил эксперт. Кроме того, врач порекомендовал использовать ортопедические стельки и носки из натуральных тканей, в том числе хлопка или шерсти.

В июле травматолог-ортопед Сергей Малыхин раскрыл россиянам опасность неправильно подобранной обуви. По словам эксперта, если обувь не соответствует размеру и форме стопы, ее использование может привести к потертостям, мозолям и травмам.