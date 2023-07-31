Российский врач раскрыл опасность неправильно подобранной обуви

Ортопед Сергей Малыхин: неправильно подобранная обувь может привести к травмам

Травматолог-ортопед Сергей Малыхин раскрыл россиянам опасность неправильно подобранной обуви. Его комментарий публикует РИАМО.

По словам эксперта, если обувь не соответствует размеру и форме стопы, ее использование может привести к потертостям, мозолям и травмам. Кроме того, ношение данных изделий чревато хроническими болями в стопах, неправильная нагрузка на которые негативно сказывается в том числе на коленных и тазобедренных суставах и позвоночнике.

«Удобная обувь должна быть однозначно по размеру, соответствовать функциональному назначению и сезонности. Например, если бег — это беговые кроссовки. Поход в лес по пересеченной местности — это трекинговые ботинки с высоким берцем, чтобы они поддерживали голеностоп и так далее. Такие моменты обязательно нужно учитывать», — отметил врач. Также он добавил, что людям с плоскостопием следует носить подобранные специалистом ортопедические стельки.

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