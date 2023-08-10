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19:02, 10 августа 2023Из жизни

Мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за черепа на книжной полке

Полиция в США задержала мужчину за обладание человеческим черепом

Фото: Trnava University / Unsplash

Житель американского города Сидар-Сити, штат Юта, был задержан и стал фигурантом уголовного дела после того, как полиция нашла на его книжной полке человеческий череп. Об этом сообщает KSL.

В июле полиция приехала к 60-летнему мужчине по не связанному с черепом вызову. В квартире сотрудник правоохранительных органов заметил реалистичный человеческий череп, который украшал полку книжного шкафа. Сосед мужчины по комнате рассказал, что американец называет череп «Алексия» и разговаривает с ним, обращаясь по имени.

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Подозреваемый заявил, что череп, найденный в катакомбах под Лондоном, подарили ему в детстве. Документов, подтверждающих происхождение подарка, у мужчины не оказалось. Детективы и прокуроры усомнились в этой истории, хотя и предполагается, что череп старше нескольких столетий.

Полиция направила череп в лабораторию Юты для проведения анализа. Мужчине предъявили обвинение в осквернении могил. Согласно законам штата, перемещать или трогать какую-либо часть человеческого тела без судебного приказа запрещено.

Ранее сообщалось, что человеческий череп, принадлежащий пропавшему в 2012 году мужчине, превратился в украшение на каминной полке. Полицейские изъяли череп и направили его на исследование.

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    Алиса Дмитриева
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