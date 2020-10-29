Череп пропавшего в 2012 году человека превратился в украшение на каминной полке

Человеческий череп, принадлежащий пропавшему в 2012 году мужчине, превратился в украшение на каминной полке. Об этом сообщает сайт телеканала KXAN.

Помощники шерифа округа Морган получили сообщение о том, что на камине у местного жителя стоит человеческий череп в спортивных солнечных очках. Владелец черепа заявил, что кто-то еще нашел его в марте 2019 года в районе города Гоби, менее чем в 16 километрах к юго-востоку от его дома, а он решил использовать находку как элемент декора.

Полицейские изъяли череп и направили его на исследование. Образец ДНК совпал с генетическими данными членов семьи пропавшего в 2012 году 79-летнего Уилли МакКенна Младшего (Junior Willie McCann). «Ходили слухи, что МакКенна мог убить его родственник, который к настоящему времени также мертв», — написал в сообщении окружной прокурор Рассел Джонсон (Russel Johnson).

Следователи организовали поиски в зоне, где, предположительно, был найден череп. Полиция обратилась к общественности с просьбой поделиться имеющейся информацией о смерти МакКенна.

Ранее сообщалось, что в Аргентине семья получила по почте отрубленную голову пропавшего дедушки в коробке из-под майонеза. Череп 70-летнего дедушки прислала полиция после того, как останки мужчины нашли на свалке.