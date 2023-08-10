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03:04, 10 августа 2023Бывший СССР

Украинские войска обстреляли Донецк

ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Alex Babenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили снаряды натовского калибра 155 миллиметров по Донецку. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Обстрел велся по Петровскому и Кировскому районам. Всего зафиксированы прилеты семи снарядов.

9 августа украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами калибра 155 миллиметров. Обстрел велся по Киевскому району.

Ранее стало известно, что российские беспилотники группировки «Восток» ликвидировали танк и пикап с бойцами Вооруженных силы Украины. Также средства ПВО сбили три украинских беспилотника «Фурия» и один «Лелека», сказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

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    Марина Совина
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