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18:45, 10 августа 2023Бывший СССР

Минск запланировал приостановить соглашение с Киевом о переселенцах

В Белоруссии рассмотрят приостановку действия соглашения с Киевом о переселенцах

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Парламент Белоруссии рассмотрит законопроект о приостановлении действия соглашения между республикой и Украиной о регулировании процесса переселения. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты Национального собрания страны.

Отмечается, что документ подготовлен в ответ на недружественные действия, предпринятые Киевом в отношении Минска, в том числе закрытие Украиной госграницы с Белоруссией, а также выход страны в одностороннем порядке из нескольких межведомственных и межгосударственных договоров.

«Принятие законопроекта не окажет негативного воздействия на переезд и интеграцию переселенцев с Украины, а также не ухудшит правовое положение граждан Украины», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил разорвать еще одно соглашение с Белоруссией. Он направил в парламент проект закона о прекращении соглашения между странами о взаимном обеспечении защиты государственных секретов.

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    Кристина Есикова
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