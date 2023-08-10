Минск запланировал приостановить соглашение с Киевом о переселенцах

В Белоруссии рассмотрят приостановку действия соглашения с Киевом о переселенцах

Парламент Белоруссии рассмотрит законопроект о приостановлении действия соглашения между республикой и Украиной о регулировании процесса переселения. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты Национального собрания страны.

Отмечается, что документ подготовлен в ответ на недружественные действия, предпринятые Киевом в отношении Минска, в том числе закрытие Украиной госграницы с Белоруссией, а также выход страны в одностороннем порядке из нескольких межведомственных и межгосударственных договоров.

«Принятие законопроекта не окажет негативного воздействия на переезд и интеграцию переселенцев с Украины, а также не ухудшит правовое положение граждан Украины», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил разорвать еще одно соглашение с Белоруссией. Он направил в парламент проект закона о прекращении соглашения между странами о взаимном обеспечении защиты государственных секретов.