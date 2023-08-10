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19:58, 10 августа 2023Силовые структуры

Россиянина осудили за отправку порнографических фото несовершеннолетней

В Карелии мужчине дали условный срок за отправку порноснимков несовершеннолетней

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock /Fotodom

Суд в Карелии приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно мужчину, который сделал порнографические фотографии и в социальных сетях отправил их своей несовершеннолетней знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в марте 2021 года 34-летний житель Сортавала сделал снимки порнографического характера и отправил их девочке, с которой общался в социальных сетях. Несовершеннолетняя заблокировала мужчину и рассказала о случившемся родителям, которые и обратились в полицию.

Его признали виновным по статье 242 («Незаконное изготовление и распространение порнографического материала среди несовершеннолетних») УК РФ.

Силовики быстро задержали мужчину. В ходе допросов он свою вину признал.

Ранее суд в Кемеровской области суд приговорил местного жителя к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима за интимные переписки с несовершеннолетними.

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    Варвара Митина
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