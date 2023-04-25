Россиянина осудили на 12,5 года за интимную переписку с 242 подростками

Под Кемерово мужчина получил 12,5 года колонии за интимную переписку с 242 подростками

Суд в Кемеровской области приговорил местного жителя к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима за интимные переписки с несовершеннолетними. Об этом во вторник, 25 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фигуранта признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и части 3 статьи 135 («Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц») УК РФ. Ему назначили принудительное лечение у врача-психиатра.

Следствие и суд установили, что с марта 2016-го по август 2018 года мужчина переписывался в социальных сетях на интимные темы с девочками-подростками, отправлял им порнографические фотографии и видео и простил то же делать в ответ. Пострадавшими стали 242 подростка до 15 лет из разных регионов страны.

Ранее сообщалось, что в Барнауле арестовали отчима, переломавшего кости лица падчерице после ссоры с ее матерью.