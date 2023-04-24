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14:51, 24 апреля 2023Силовые структуры

Суд арестовал переломавшего кости лица 11-летней падчерице россиянина

В Барнауле арестовали отчима, переломавшего кости лица падчерице после ссоры с ее матерью

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

В Барнауле арестовали 41-летнего местного жителя, который избил кулаками 11-летнюю падчерицу после ссоры с ее матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Отчим будет два месяца находиться в СИЗО.

По версии следствия, фигурант и его сожительница распивали спиртное в городском кафе, между ними произошла ссора из-за ревности. Домой мужчина вернулся на следующее утро и принялся избивать женщину, а затем ее дочь. Подростка доставили в реанимацию с переломами костей лица и черепно-мозговой травмой.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего») Уголовного кодекса РФ.

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Екатерина Власова
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