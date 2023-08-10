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20:25, 10 августа 2023Из жизни

Студентка с матерью выиграли полет в космос

Мать и дочь с Карибских островов полетят в космос благодаря победе в розыгрыше

Фото: Joe Skipper / Reuters

В числе пассажиров частного суборбитального корабля VSS Unity оказалась студентка с Карибских островов и ее мать, которые случайно выиграли билет в космос. Об этом сообщает Daily Mirror.

46-летняя Кейша Шахафф и ее 18-летняя дочь Анастейша Майерс из Антигуа и Барбуда совершили суборбитальный полет на космическом корабле компании Virgin Galactic. Обе оказались на его борту случайно. В 2022 году Шахафф летала в Великобританию, чтобы помочь дочери уладить проблемы с британской визой. В самолете она увидела рекламу розыгрыша и решила заполнить форму, не надеясь на победу.

Через несколько месяцев женщина она узнала, что попала в двадцатку финалистов. Затем к ней в Антигуа приехал основатель Virgin Ричард Брэнсон и лично поздравил ее с победой в конкурсе.

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Дочь Шахафф пришла в восторг от перспективы отправиться в космос. Девушка считает, что проблемы с визой, из-за которых ее матери пришлось совершить дальний перелет, были божественным провидением.

Полная стоимость билета, который достался им бесплатно, составляет примерно 350 тысяч фунтов (около 43,3 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что взлет носителя Unity — самолета Eve — осуществлялся с космодрома в американском штате Нью-Мехико. Отсоединение корабля от носителя произошло на высоте 15 километров. Всего полет Unity, который также приземлился в Нью-Мехико, занял около 16 минут. Максимальная высота, которую достиг корабль, составила 88,5 километра.

Помимо Шахафф и Майерс, в полете участвовал еще один пассажир — участник Олимпийских игр-1972 Джон Гудвин. Их сопровождала астронавт-инструктор Бет Мозес. Управляли Unity два пилота.

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    Антонина Черташ
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