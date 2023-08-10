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20:04, 10 августа 2023Наука и техника

Virgin Galactic провела первый туристический суборбитальный полет

SpaceNews: Virgin Galactic провела первый туристический суборбитальный полет

Фото: Andres Leighton / AP

Компания Virgin Galactic провела первый полноценный туристический суборбитальный полет. Об этом сообщает SpaceNews.

На борту суборбитального корабля Unity находилось три туриста — участник Олимпийских игр-1972 Джон Гудвин и уроженки Карибских островов — победители конкурса некоммерческой организации Space for Humanity — Кейша Шахафф и ее дочь Анастейша Майерс. Их сопровождала астронавт-инструктор Бет Мозес. Управляли Unity два пилота.

Взлет носителя Unity — самолета Eve — осуществлялся с космодрома в американском штате Нью-Мехико. Отсоединение корабля от носителя произошло на высоте 15 километров. Всего полет Unity, который также приземлился в Нью-Мехико, занял около 16 минут. Максимальная высота, которую достиг корабль, составила 88,5 километра.

Состоявшаяся миссия стала второй коммерческой и первой туристической для Virgin Galactic. Первая коммерческая миссия компании состоялась в конце июня на корабле SpaceShipTwo в интересах Военно-воздушных сил Италии.

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    Иван Потапов
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