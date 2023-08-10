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19:51, 10 августа 2023Культура

Звезда «Эйфории» исполнит главную роль в фильме про Женщину-паука

Звезда «Эйфории» Сидни Суини сыграет в фильме про Женщину-паука

Фото: Steve Marcus / Reuters

Американская актриса Сидни Суини исполнит главную роль в фильме «Мадам Паутина». Об этом она рассказала в интервью Variety.

Звезда популярного сериала «Эйфория» сыграет Женщину-паука Джулию Карпентер. Актриса призналась, что, когда получила роль, она «сходила с ума». «Я пошла прямо в магазин комиксов и купила все комиксы, в которых упоминался мой персонаж», — сказала Суини.

Ранее стал известен гонорар американской певицы и актрисы Зендеи за съемки в одном эпизоде сериала «Эйфория». Сообщалось, что артистка будет получать по миллиону долларов за участие в каждой серии шоу.

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    Варвара Кошечкина
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