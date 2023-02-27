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16:55, 27 февраля 2023Культура

Стал известен гонорар Зендеи за съемки в одном эпизоде сериала «Эйфория»

Зендея будет получать по миллиону долларов за съемки в каждом эпизоде сериала «Эйфория»

Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Стал известен гонорар американской певицы и актрисы Зендеи за съемки в одном эпизоде сериала «Эйфория». Об этом сообщает Puck News.

По данным издания, артистка будет получать по миллиону долларов за участие в каждой серии шоу. Сообщается, что звезда подписала контракт со студией HBO, занимающейся производством проекта, став не только исполнительницей главной роли по имени Ру Беннетт, но и продюсером сериала.

Таким образом, Зендея станет одной из самых высокооплачиваемых телевизионных актрис. Ранее артистка получила две премии «Эмми» и «Золотой глобус» за участие в двух первых сезонах проекта. Само шоу заняло третье место по популярности среди всех сериалов HBO после «Игры престолов» и «Дома дракона».

Съемки третьего сезона «Эйфории» начнутся во второй половине 2023 года. В актерский состав шоу по-прежнему будут входить Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Сидни Суини и Алекса Деми. Известно, что исполнительница роли Кэт Барби Феррейра не будет участвовать в продолжении съемок из-за разногласий с создателем проекта Сэмом Левинсоном.

Ранее Зендея заявила, что в новом сезоне «Эйфории» ее героине Ру придется пройти через трудности.

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Анастасия Астахова
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