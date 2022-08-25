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Звезда «Эйфории» отказалась от участия в третьем сезоне сериала

Актриса Барби Феррейра отказалась от участия в третьем сезоне «Эйфории»
Барби Феррейра

Барби Феррейра. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

25-летняя американская актриса Барби Феррейра заявила, что покидает сериал «Эйфория». Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка отметила, что вложила в своего персонажа — школьницу Кэт — всю свою заботу и любовь. Причину отказа от участия в третьем сезоне шоу Феррейра не назвала. «После четырех лет, проведенных за воплощением самого необычного и загадочного персонажа Кэт, мне приходится прощаться со слезами на глазах. Надеюсь, что многие из вас смогли увидеть в ней себя, как это сделала я, и что вам было интересно наблюдать за тем, как она меняется. Я вложила в нее всю свою заботу и любовь, и надеюсь, что вы, ребята, почувствовали это. Люблю тебя, Кэтрин Эрнандес», — написала звезда сериала в социальной сети.

Ранее в сети обсуждался конфликт Барби с создателем проекта Сэмом Левинсоном на съемках второго сезона шоу. Утверждалась, что актриса выразила недовольство из-за того, что сюжетная линия ее героини не развивается. Однако Феррейра опровергла эту информацию.

Ранее звезда «Эйфории» Сидни Суини рассказала о самых сложных сценах на съемках

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Дениза Мацаева
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