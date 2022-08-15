Звезда «Эйфории» рассказала о самых сложных сценах на съемках

Актриса Суини назвала сложной для исполнения сцену в бассейне во втором сезоне «Эйфории»

24-летняя американская актриса Сидни Суини рассказала о самых трудных сценах на съемках сериала «Эйфория». Об этом сообщает Deadline.

По словам артистки, она нервничала дважды на съемках второго сезона проекта. В четвертом эпизоде продолжения «Эйфории» героиню Суини должно было начать тошнить, для чего ей пришлось появиться в кадре со специальной трубкой во рту.

«Одна сцена снималась в джакузи. У меня во рту была трубка, она наполняла мой рот отвратительными кусками еды, я даже не знаю, чем именно. Мне приходилось держать ее во рту, пока идут съемки, и вести себя так, как будто этого не происходит, а потом имитировать тошноту», — поведала звезда сериала.

Второй трудной сценой для Сидни стало выступление ее героини во время концерта. Звезда призналась, что боится сцены, а в зале сидела настоящая массовка: «Момент, где Кэсси (героиня, роль которой исполняет Суини — прим. «Ленты.ру») выходит на сцену и портит пьесу своей сестры, дался мне трудно, так как я ужасно боюсь публичных выступлений, а в зале, который мы построили, была настоящая публика. Итак, я очень нервничала, но мы с Мод Апатоу (актриса, исполняющая роль сестры Кэсси— прим. «Ленты.ру») прекрасно провели время вместе».

Ранее Сидни Суини прокомментировала обвинения в излишней сексуализации.

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