Звезда «Эйфории» рассказал о переломе черепа в пятницу 13-го

Звезда «Эйфории» Ангус Клауд рассказал, как получил шрам на голове

24-летний американский актер Ангус Клауд рассказал, как получил шрам на голове. Его слова передает Variety.

Исполнитель роли Феско в сериале «Эйфория» рассказал, что шрам появился в результате неудачного падения в 2013 году, когда он был подростком. Клауд уточнил, что инцидент произошел в Окленде, штат Калифорния, в пятницу 13-го. По словам актера, в тот день он шел домой один ночью и упал в строительную яму, не заметив ее в темноте.

«Через 12 часов я очнулся на дне ямы», — рассказал звезда сериала. Клауд также добавил, что в результате падения получил внутричерепное кровоизлияние и сломал пальцы.

Из ямы Ангус выбрался самостоятельно. Позднее его отвезли в больницу, где провели операцию. «Мне разрезали голову, наложили пластину и укрепили ее шурупами в том месте, где я проломил череп», — вспомнил актер.

В больнице Клауд провел неделю. После выписки он восстанавливался с помощью физиотерапии и занятий с логопедом.

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