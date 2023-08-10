Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:13, 10 августа 2023Россия

Глава района в российском регионе отправился в СИЗО вместо СВО

161.ru: собравшийся на СВО глава района в Ростовской области отправился в СИЗО

Фото: Pedal to the Stock / Unsplash

Глава администрации Цимлянского района Ростовской области Владимир Светличный, который собирался поехать в зону проведения специальной военной операции (СВО), отправился в СИЗО. Об этом сообщили порталу 161.ru в региональной пресс-службе судов.

В частности, стало известно, что россиянина подозревают в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Светличного оставили в СИЗО на два месяца — до 6 октября текущего года.

До этого глава Цимлянского района изъявил желание записаться в армию добровольцем. Светличный подчеркнул, что планирует проработать в зоне спецоперации как минимум до 11 сентября и окончания выборной кампании. «Это осознанное решение — не просто какая-то пиар-кампания», — отметил тогда он.

Ранее сообщалось, что в Челябинске вернувшемуся из зоны проведения СВО горожанину за девять месяцев не присвоили статус ветерана.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Разведка Украины признала работу батальона «Шаман» на территории России

    Windows XP запустили на очках дополненной реальности Apple

    Украина проинформировала США о ситуации на фронте

    Microsoft решила отказаться от продления лицензий российским компаниям

    Значимость Купянска для российских войск объяснили

    Кравцов рассказал о заложенном в новый учебник ином подходе к изучению истории

    Россиянам дали советы по продаже долларовых сбережений

    Генпрокурор поручил разобраться с массовыми отключениями света в Дагестане

    Дело оскорбившего мальчика из-за буквы Z на шапке россиянина пересмотрят

    Врач перечислил пять способов борьбы с вросшими волосами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости