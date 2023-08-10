Глава района в российском регионе отправился в СИЗО вместо СВО

161.ru: собравшийся на СВО глава района в Ростовской области отправился в СИЗО

Глава администрации Цимлянского района Ростовской области Владимир Светличный, который собирался поехать в зону проведения специальной военной операции (СВО), отправился в СИЗО. Об этом сообщили порталу 161.ru в региональной пресс-службе судов.

В частности, стало известно, что россиянина подозревают в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Светличного оставили в СИЗО на два месяца — до 6 октября текущего года.

До этого глава Цимлянского района изъявил желание записаться в армию добровольцем. Светличный подчеркнул, что планирует проработать в зоне спецоперации как минимум до 11 сентября и окончания выборной кампании. «Это осознанное решение — не просто какая-то пиар-кампания», — отметил тогда он.

Ранее сообщалось, что в Челябинске вернувшемуся из зоны проведения СВО горожанину за девять месяцев не присвоили статус ветерана.