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09:23, 8 августа 2023Россия

Вернувшемуся с СВО россиянину за девять месяцев не присвоили ветеранский статус

Вернувшемуся с СВО челябинцу за девять месяцев не присвоили ветеранский статус

Фото: Дмитрий Синицын / «Мгорск.ру»

В Челябинске вернувшемуся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) горожанину за девять месяцев не присвоили статус ветерана. Об этом сообщает сетевое издание «Мгорск.ру».

Мужчину, который до призыва на спецоперацию занимался музыкой, призвали в войска в начале октября. В зоне боевых действий он провел месяц, после чего состояние его здоровья ухудшилось, и военнослужащего направили в госпиталь. Затем его вернули домой как многодетного отца. Мужчина утверждает, что ему не выдали никаких документов, в которых было бы указано основание увольнения.

За прошедшее с тех пор время россиянину так и не присвоили ветеранский статус, говорится в статье. На обращения челябинца в воинской части ссылаются на отсутствие документов на имя мужчины, утверждает издание.

Ранее в Госдуме рассказали об участнике СВО, который за девять месяцев в зоне боевых действий ни разу не получил положенных ему выплат. В нижней палате отметили, что сталкивались со случаями невыплаты жалования военнослужащим, однако столь длительную невыплату довольствия там назвали уникальным случаем.

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    Алан Босиков
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