Способ удаления татуировки с пальца девушки смутил пользователей сети

Сотрудники клиники пластической хирургии UK Skin из Бирмингема, Англия, показали способ удаления татуировки с тела девушки и смутили пользователей сети. Соответствующая публикация появилась в TikTok-аккаунте учреждения.

На размещенных кадрах видно, как врач вводит обезболивающее пациентке, затем с помощью скальпеля иссекает кожу на проксимальной (ближайшей к ладони — прим. «Ленты.ру») фаланге безымянного пальца руки и зашивает рану. В данном месте был расположен рисунок, превратившийся в бесформенное пятно, от которого клиентка решила избавиться. «Когда у вас нет времени на лазерное удаление», — гласила подпись к посту.

Зрители не одобрили выбранный девушкой метод. «Лучше никогда не делать татуировку», «Вот почему я не наносила тату на свое тело — потому что не хотела сожалеть об этом в будущем», «Тебе проще срезать кожу, чем пройти два сеанса удаления лазером?», «Ты предпочитаешь, чтобы навсегда остался шрам?» — заявили пользователи сети.

В мае сообщалось, что владелица салона красоты Диарра Дюморне из Северной Каролины, США, потратила более 100 тысяч рублей на татуировку и возненавидела ее. Женщина рассказала, что красными чернилами набила рисунок дракона на предплечье. Впоследствии она сделала его коррекцию, после которой изображение окончательно утратило первоначальный вид, превратившись в фиолетовые разводы.