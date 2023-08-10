Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:36, 10 августа 2023Экономика

Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

ВТБ: мошенники используют приложения для «проверки» смартфонов на уязвимость

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

Телефонные мошенники начали звонить клиентам под видом специалистов технической поддержки с предложением установить на смартфон приложение якобы для проверки устройства и поиска уязвимостей. О новом способе обмана и кражи средств россиян предупредили специалисты ВТБ (релиз есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В банке предостерегли, что на самом деле такое «официальное» приложение позволяет злоумышленникам получить удаленный доступ к смартфону и вывести деньги из онлайн-банка. Отличие новой схемы состоит в том, что подобные программы мошенники стали разрабатывать самостоятельно.

Сначала с клиентом связываются «специалисты из технической поддержки банка», преимущественно звонок совершается через мессенджеры, а злоумышленники используют логотип банка или надпись «Тех. поддержка» для убедительности. Далее гражданину сообщают, что в его личном кабинете банковского приложения заметили подозрительные операции или новые подключенные устройства. Для проверки уязвимости телефона клиенту предлагают скачать вредоносное приложение по отправленной ссылке на фишинговый сайт, разъяснили в банке.

Материалы по теме:
Обмен рублей на доллары и евро в России. Криптобиржи, обменники и размер комиссии: как выгодно купить валюту?
Обмен рублей на доллары и евро в России.Криптобиржи, обменники и размер комиссии: как выгодно купить валюту?
29 ноября 2022
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023

После запуска программы «оператор» просит сообщить идентификационный номер, который является кодом доступа, и открыть мобильный банк. Так «мошенники получают удаленный доступ к устройству, обладают полной конфиденциальной информацией и данными онлайн-банка, после чего начинают попытки похищения средств», заявили представители ВТБ. Уточняется, что приложение, которое просят установить злоумышленники, является программой удаленного управления телефонов на операционной системе Android.

В банке обратили внимание россиян на то, что настоящие сотрудники кредитных организаций никогда не попросят установить на смартфон какие-либо приложения для проверки телефонов, и призвали не доверять звонкам с такими предложениями. В пресс-службе ВТБ добавили, что при возникновении подозрений стоит перезвонить в контакт-центр банка самостоятельно или обратиться в офис. Это поможет сохранить сбережения.

Ранее Центробанк России сообщил, что хакеры начали создавать сайты, имитирующие ресурсы государственных ведомств и справочных систем. Злоумышленники делают так, чтобы при поисковой выдаче эти интернет-ресурсы попадались пользователям в числе первых. На сайтах мошенники размещают шаблоны документов, которые обычно ищут в интернете бухгалтеры, секретари или другие сотрудники. При этом файлы заражены вирусами, с помощью которых меняют в договорах компании банковские реквизиты, чтобы получить на свои счета деньги, предназначенные подрядчикам и заказчикам.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор рассказал о прорыве линии обороны ВСУ под Кременной

    В России собрались спасать военные заводы от банкротства за счет бюджета

    Известный комик побывал в США и раскрыл отношение американцев к россиянам

    Опубликованы первые фото Лады Дэнс из больницы

    Названа причина изменения тактики украинских войск

    «Вымпелком» оштрафовали на миллион из-за фильмов с ЛГБТ

    Лукашенко пригласил Лулу да Силву в Белоруссию

    Дальность стрельбы САУ «Мальва» увеличат

    43-летняя звезда «Не родись красивой» раскрыла секрет стройности без диет

    На Украине обратились к лидерам зарубежных стран из-за российских спортсменов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости