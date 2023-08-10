Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

ВТБ: мошенники используют приложения для «проверки» смартфонов на уязвимость

Телефонные мошенники начали звонить клиентам под видом специалистов технической поддержки с предложением установить на смартфон приложение якобы для проверки устройства и поиска уязвимостей. О новом способе обмана и кражи средств россиян предупредили специалисты ВТБ (релиз есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В банке предостерегли, что на самом деле такое «официальное» приложение позволяет злоумышленникам получить удаленный доступ к смартфону и вывести деньги из онлайн-банка. Отличие новой схемы состоит в том, что подобные программы мошенники стали разрабатывать самостоятельно.

Сначала с клиентом связываются «специалисты из технической поддержки банка», преимущественно звонок совершается через мессенджеры, а злоумышленники используют логотип банка или надпись «Тех. поддержка» для убедительности. Далее гражданину сообщают, что в его личном кабинете банковского приложения заметили подозрительные операции или новые подключенные устройства. Для проверки уязвимости телефона клиенту предлагают скачать вредоносное приложение по отправленной ссылке на фишинговый сайт, разъяснили в банке.

После запуска программы «оператор» просит сообщить идентификационный номер, который является кодом доступа, и открыть мобильный банк. Так «мошенники получают удаленный доступ к устройству, обладают полной конфиденциальной информацией и данными онлайн-банка, после чего начинают попытки похищения средств», заявили представители ВТБ. Уточняется, что приложение, которое просят установить злоумышленники, является программой удаленного управления телефонов на операционной системе Android.

В банке обратили внимание россиян на то, что настоящие сотрудники кредитных организаций никогда не попросят установить на смартфон какие-либо приложения для проверки телефонов, и призвали не доверять звонкам с такими предложениями. В пресс-службе ВТБ добавили, что при возникновении подозрений стоит перезвонить в контакт-центр банка самостоятельно или обратиться в офис. Это поможет сохранить сбережения.

Ранее Центробанк России сообщил, что хакеры начали создавать сайты, имитирующие ресурсы государственных ведомств и справочных систем. Злоумышленники делают так, чтобы при поисковой выдаче эти интернет-ресурсы попадались пользователям в числе первых. На сайтах мошенники размещают шаблоны документов, которые обычно ищут в интернете бухгалтеры, секретари или другие сотрудники. При этом файлы заражены вирусами, с помощью которых меняют в договорах компании банковские реквизиты, чтобы получить на свои счета деньги, предназначенные подрядчикам и заказчикам.