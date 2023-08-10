Туристическая агродеревня появится в Карачаево-Черкесии

Агроэкотуристическая деревня «Земля Осетии» появится в Северной Осетии

В Северной Осетии на базе фермы агрохолдинга «Мастер-прайм. Березка» откроется туристическая агроэкодеревня «Земля Осетии». Об этом сообщает ТАСС.

По словам гендиректора агропромышленного холдинга Ларисы Бекузаровой, первых агротуристов примут уже в сентябре.

«Они будут вместе трудиться с утра до вечера, как и полагается на ферме. Будут участвовать в доении коров, а затем получать молоко и делать из него соответствующие молочные продукты, чтобы попробовать и на ферме, и потом забрать с собой в город, что принесет им особое наслаждение», — рассказала она.

На территории холдинга постоять пять шале, в которых смогут разместиться 50 человек. В настоящий момент готов торговый павильон и дегустационный зал. Агротуристы будут работать вместе с сотрудниками фермы, выбрав заранее направления работы и вид деятельности, которому захотят обучиться — для низ создадут специальный цех для мастер-классов.