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09:01, 10 августа 2023Силовые структуры

Сбежавшего из сборного пункта российского призывника приговорили к штрафу

Под Тюменью оштрафовали призывника, сбежавшего из сборного пункта

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Тюменской области суд приговорил к штрафу 18-летнего Андрея К., сбежавшего из сборного пункта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 328 («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») УК РФ. Он должен будет выплатить 15 тысяч рублей.

По данным ведомства, 17 мая фигуранта призвали на военную службу. На территории областного сборного пункта военного комиссариата он должен был пройти соответствующие мероприятия, однако молодой человек решил сбежать и уклониться от призыва. Он дождался момента, когда никто не следил за ним, и скрылся.

На судебном заседании юноша рассказал, что убежал из медсанчасти, перелез через забор и пошел к знакомым. Он раскаивается в содеянном и желает служить в армии. Отмечается, что у осужденного есть жена, она находится на шестом месяце беременности.

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    Екатерина Власова
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