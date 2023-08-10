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02:32, 10 августа 2023Мир

Уголовное дело завели после выселения российских детей из отеля в Турции

СК завел уголовное дело из-за выселения 90 российских детей из отеля в Турции

Ajnj^ Marten Bjork / unsplash.com

В СК Москвы завели уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после выселения российских детей из отеля в Турции в ночное время. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

От действий работников ООО «Колибри-Тур МСК» и ИП «Маркина Н.В.», организующих детский отдых в Турции, пострадали 90 несовершеннолетних из разных регионов России. Во время поездки выяснилось, что условия размещения были неудовлетворительны, а качество сервиса низкое, подростков принудительно выселили из отеля. 68 из них были вынуждены раньше времени вернуться в РФ, так как не могли остаться на территории Турции.

Столичные следователи изучают документацию и выясняют обстоятельства случившегося. Дополнительно они проверят факты возможного хищения денежных средств у родителей, заключавших контракты с турфирмами.

Ранее стало известно, что родители начали сами вывозить в Россию выселенных из отеля в Турции детей. Они оплатили трансфер и перелет, несмотря на обещание купить билеты со стороны руководства лагеря «Колибри».

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    Александра Синицына
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