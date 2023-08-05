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16:05, 5 августа 2023Путешествия

Родители начали сами вывозить в Россию выселенных из отеля в Турции детей

Россияне начали вывозить выселенных из отеля Турции детей за собственные деньги

Фото: Ivan Shimko / Unsplash

Родители детей, которых выселили из отеля Rios Latte Beach в Турции после выселения из Omorfi Garden Resort, начали вывозить их в Россию за собственные деньги. Об этом сообщает Tourdom.

Утром 5 августа в аэропорт Антальи уехали семь человек. Трансфер и перелет оплатили родители, несмотря на обещание купить билеты со стороны руководства лагеря «Колибри», где отдыхали дети. Родители заявили, что консульство и другие госслужбы не пытались выйти с ними на связь и помочь в решении проблемы.

Еще 10 детей переедут в другой лагерь в Турции, организованный туроператором «Ост-Вест». По словам директора по туризму туроператора Андрея Владимирова, им предоставят проживание по минимальной цене. Родители остальной части группы, состоящий из нескольких десятков человек, ожидают информации от бенефициара и главного организатора поездки Вугара Алагбарова.

Ранее начальник отдела продаж «Колибри» Дмитрий Мартин заявил, что детей отправят в Москву досрочно из-за овербукинга. Он подчеркнул, что из лагеря никого не выселяли, а родителям вернут деньги за неиспользованные дни отдыха.

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    Александра Качан
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