Стали известны подробности о выселенных из отеля в Турции детях из России

Выселенных из отеля Турции детей из России отправят в Москву досрочно

Выселенных из отеля в турецком Кемере детей из России в субботу, 5 августа, отправят в Москву досрочно из-за овербукинга. Начальник отдела продаж лагеря «Колибри», где отдыхают дети, Дмитрий Мартин, рассказал «Интерфаксу» подробности истории.

По его словам, из лагеря никого не выселяли. Выезд в Москву планировался 9 августа, но им придется вернуться 5 августа, поскольку отель не стал продлевать размещение детей, так как «у них стоп-сейл». Кроме того, Мартин отметил, что родителям вернут деньги за оставшиеся и неиспользованные дни отдыха в лагере.

Тем временем сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на родителей детей сообщает, что отдых был организован не туроператором, а индивидуальным предпринимателем, и никаких маршрутных квитанций, ваучеров или иных документов им не выдали. Родители известили АТОР о том, что отправили детей в Турцию, имея на руках билеты лишь в один конец.

Ранее сообщалось, что турецкий отель в Кемере выселил около ста российских детей, которые приехали на отдых 26 июля. При заселении в гостиницу возникли проблемы с оплатой от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители покупали путевки. Несмотря на это детей разместили. Но, как рассказала мать одного ребенка, спустя несколько дней, 1 августа, персонал ночью разбудил отдыхающих и выставил их на улицу.