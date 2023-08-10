На Украине назвали несправедливым проведение выборов

Секретарь СНБО Украины Данилов: проведение выборов при конфликте несправедливо

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что проведение выборов в стране во время военного положения несправедливо, так как не все граждане смогут принять в них участие. Об этом он сказал в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, в условиях конфликта возникает много вопросов по поводу проведения выборов, на которые надо отвечать. «Никто не позволит никому проводить выборы несправедливым образом», — убежден Данилов.

Он добавил, что власти должны обеспечить всем гражданам участие в избирательном процессе. При этом, как отметил секретарь ведомства, ему сложно представить, каким образом будут голосовать те, кто находится на фронте, или беженцы. Данилов подчеркнул, что если они не примут участие в голосовании, то это несправедливо.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил проведение выборов главы государства до окончания боевых действий в стране. Он указал на то, что по законодательству республики они «должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий».