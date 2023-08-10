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06:12, 10 августа 2023Мир

В Китае пригрозили ответом на новые ограничения США

В Минкоммерции Китая пригрозили ответом на ограничения США по инвестициям

Фото: Florence Lo / Reuters

Министерство коммерции Китая заявило, что Пекин оставляет за собой право принять меры в ответ на ограничения США в сфере инвестиций. Об этом сообщает РИА Новости.

Пекин надеется, что Соединенные Штаты будут уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, подчеркнули в министерстве. Отмечается, что американские власти разрывают связи в инвестиционной сфере.

В ведомстве заявили, что действия Вашингтона влияют на принятие бизнес-решений предприятиями, разрушает международный торгово-экономический порядок и серьезно подрывает безопасность глобальных производственных цепочек поставок.

«Китай в этой связи выражает серьезную озабоченность и оставляет за собой право принять меры», — добавили в министерстве.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому страна ограничит инвестиции в технологическую отрасль Китая. Указ подписан американским лидером в целях реагирования на угрозу нацбезопасности США, исходящей от вызывающих опасения стран, которые стремятся создавать и применять секретные технологии в целях разведки, слежки или в качестве средств в киберпространстве.

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    Марина Совина
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