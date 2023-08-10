В США усомнились в словах Байдена о Путине

Экс-разведчик ВС США Риттер: Байден лжет, чтобы оправдать траты на Украину

Президент США Джо Байден специально обманывает американцев по поводу конфликта на Украине, чтобы оправдать траты Вашингтона на помощь Киеву. Таким мнением поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По его словам, заявления американского лидера о неудачах российских войск на Украине — «чистой воды политика».

«Это делается, чтобы хоть как-то оправдать траты на Украину. Когда он говорит: "[президент России Владимир] Путин проиграл!" — ну не будет же тот сидеть перед телевизором и вздыхать: "А я то и не знал! Спасибо, Джо, что сказал. Я сдаюсь!" Высказывания американских политиков никак не повлияют на правду», — высказался экс-разведчик.

В США ожидают, что президент Джо Байден 10 августа попросит у Конгресса миллиарды долларов, которые пойдут на новое оружие и другую помощь Украине. Однако в Палате представителей и Сенате есть люди, которые хотят прекратить финансирование украинского конфликта. С начала специальной военной операции Конгресс предоставил Украине 43 миллиарда долларов.