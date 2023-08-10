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22:38, 10 августа 2023Мир

В Германии указали на успех России в обходе западных санкций

Handelsblatt: в экономике Россия одержала над Западом промежуточную победу

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Несмотря на действующие антироссийские санкции, доходы РФ от экспорта энергоносителей в июле 2023 года выросли на 5,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,66 миллиарда долларов. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на расчеты агентства Bloomberg.

Авторы статьи назвали такой рост доходов промежуточной победой России в экономическом противостоянии с Западом, а также «тревожным знаком» для Вашингтона и Евросоюза (ЕС).

Как заявил изданию главный экономист американского Международного института финансов (IIF) Робина Брукса, санкции могут быть очень эффективными при использовании против государств с дефицитом счета текущих операций. Такие страны зависят от получения кредитов иностранных инвесторов на мировом рынке капитала для финансирования импорта. По его словам, РФ к числу таких стран не относится.

По оценке издания, по мере увеличения расценок на российские энергоносители растут сомнения в целесообразности санкций ЕС.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в эфире YouTube-канала Deutschland Kurier заявил, что санкции, введенные в отношении России, оборачиваются против Германии. Также, по его мнению, вовлеченность Германии в конфликт на Украине может привести к войне с Россией.

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    Екатерина Подвигина
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