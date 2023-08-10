Handelsblatt: в экономике Россия одержала над Западом промежуточную победу

Несмотря на действующие антироссийские санкции, доходы РФ от экспорта энергоносителей в июле 2023 года выросли на 5,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,66 миллиарда долларов. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на расчеты агентства Bloomberg.

Авторы статьи назвали такой рост доходов промежуточной победой России в экономическом противостоянии с Западом, а также «тревожным знаком» для Вашингтона и Евросоюза (ЕС).

Как заявил изданию главный экономист американского Международного института финансов (IIF) Робина Брукса, санкции могут быть очень эффективными при использовании против государств с дефицитом счета текущих операций. Такие страны зависят от получения кредитов иностранных инвесторов на мировом рынке капитала для финансирования импорта. По его словам, РФ к числу таких стран не относится.

По оценке издания, по мере увеличения расценок на российские энергоносители растут сомнения в целесообразности санкций ЕС.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в эфире YouTube-канала Deutschland Kurier заявил, что санкции, введенные в отношении России, оборачиваются против Германии. Также, по его мнению, вовлеченность Германии в конфликт на Украине может привести к войне с Россией.