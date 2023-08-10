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14:27, 10 августа 2023Мир

Глава оружейной компании Швейцарии уволилась из-за отказа властей помогать Киеву

Глава оружейной компании Швейцарии уволилась из-за отказа властей помогать Киеву

Фото: Hannah McKay / Reuters

Глава оружейной компании Швейцарии Ruag MRO Holding Бригитта Бек уволилась из-за отказа властей помогать Киеву. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что Бек активно критиковала политику правительства в области вооружений, противоречащую, по ее мнению, стремлению стран Европы помогать Украине. Она также призвала Германию и Испанию игнорировать вето Швейцарии на реэкспорт вооружений.

«Цель Швейцарии не состоит в том, чтобы активно поддерживать какую-либо воюющую сторону. Разрешая реэкспорт на Украину, мы выступим на одной стороне конфликта и нарушим закон», — заявил министр экономики и экс-президент Швейцарии Ги Пармелен в ответ на слова Бек.

Ранее стало известно, что осенью Швейцария может дать согласие на продажу 25 танков Leopard 2A4 Германии. Сейчас они не эксплуатируются. Для передачи их Германии, которая модернизирует танки, а затем передаст Украине, нужно одобрение обеих палат швейцарского парламента.

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    Анжелика Бережная
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