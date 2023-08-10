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14:19, 10 августа 2023Мир

В ФРГ назвали возможный мотив арестованного за шпионаж в пользу России военного

Бундесвер: недовольство службой стало мотивом шпионажа сотрудника в пользу РФ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Возможным мотивом сотрудника бундесвера, арестованного за шпионаж в пользу России, стало недовольство службой. Об этом сообщает газета Zeit.

По ее данным, мужчина, который сейчас находится под стражей, возможно, был разочарован своим профессиональным положением в органах власти и хотел стать более важной персоной. Также отмечается, что подозреваемый работал в департаменте вооружений, информационных технологий и применения немецкого оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что власти Германии арестовали сотрудника бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России. Как указали в прокуратуре, «с мая 2023 года он по собственной воле неоднократно обращался в генконсульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал сотрудничество». Также он был уличен в «предоставлении информации, полученной в ходе профессиональной деятельности».

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    Семен Александров
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