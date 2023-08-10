Задержание отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах мужчины попало на видео

ФСБ России опубликовала видео задержания украинского шпиона в Самарской области

ФСБ показала видео задержания жителя Самарской области, отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики поджидают фигуранта около железнодорожной станции. Когда он проходит мимо, они подбегают и кладут его лицом в пол. Россиянина обыскивают. Кроме того, показаны моменты обыска в жилище задержанного.

Ранее стало известно, что мужчина вел в интернете переписку с представителем спецслужб Украины. Ему было дано задание фиксировать на фото военные эшелоны в Самарской области и отправлять кадры куратору. Он подписывал под фото место съемки и количество военной техники. В отношении задержанного возбудили дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Фигуранту грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.