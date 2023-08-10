Криминального авторитета осудят за сбор денег с российских заключенных

Под Новгородом будут судить криминального авторитета, собиравшего деньги с зэков

Новгородский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении криминального авторитета Ивана Коленько, собиравшего деньги с заключенных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Коленько обвиняют по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. По версии следствия, с мая 2010-го по 13 апреля 2022 года он вынуждал зэков передавать ему деньги. Вину фигурант не признает.

Ранее сообщалось, что в Москве приговорили к девяти годам колонии строгого режима Айткали Маймушева, которого в криминальных кругах называют «королем преступного мира Казахстана».