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20:57, 10 августа 2023Силовые структуры

Криминального авторитета осудят за сбор денег с российских заключенных

Под Новгородом будут судить криминального авторитета, собиравшего деньги с зэков

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Новгородский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении криминального авторитета Ивана Коленько, собиравшего деньги с заключенных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Коленько обвиняют по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. По версии следствия, с мая 2010-го по 13 апреля 2022 года он вынуждал зэков передавать ему деньги. Вину фигурант не признает.

Ранее сообщалось, что в Москве приговорили к девяти годам колонии строгого режима Айткали Маймушева, которого в криминальных кругах называют «королем преступного мира Казахстана».

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    Илона Палей
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