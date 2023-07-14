«Короля преступного мира Казахстана» осудили в России за наркотики и статус

В Москве приговорили к девяти годам колонии вора в законе Маймушева за наркотики и статус

Московский городской суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима Айткали Маймушева, которого в криминальных кругах называют «королем преступного мира Казахстана». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Маймушева признали виновным по статье 228 («Незаконный оборот наркотиков») и 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.

Следствие и суд установили, что фигурант, совершавший преступления и отбывавший за них наказание с 1970 года, был коронован в 1997-м в московском ресторане «Север» и получил статус вора в законе. После этого он распространил свое влияние на Ленинградскую, Ивановскую, Московскую области, а также на Москву, Петербург, Горный Алтай и другие регионы.

В 2016 году Белокурихинский суд Алтайского края принудительно выслал Маймушева за пределы страны, так как тот, являясь гражданином Казахстана, повторно нарушил миграционное законодательство. После этого криминальный авторитет не менее пяти лет прожил в Турции, откуда вернулся в Россию и продолжил совершать преступления.