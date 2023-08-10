Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:17, 10 августа 2023Экономика

ЦБ разошлет банкам письма с вирусами

ЦБ разошлет банкам письма с вирусами в рамках учений по информбезопасности

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Центробанк России планирует провести в третьем квартале очередные учения по информационной безопасности (ИБ) в банках. Об этом со ссылкой на письмо регулятора пишет «Коммерсантъ».

ЦБ попросил кредитные организации направить ему не менее 30 адресов электронных почт сотрудников, отдавая приоритет тем, кто не имеет отношения к службам ИБ. По сценарию учений, эти работники получат письма с вредоносным вложением — вирусом. При открытии файла информация об этом поступит на управляющий сервер регулятора, а результаты анализа инцидента банк должен будет направить в ФинЦЕРТ (подразделение ЦБ, которое выдает рекомендации о противодействии рискам).

«Для формирования условий, приближенных к реальности, участники не будут уведомлены о точной дате проведения киберучений», — заявил Центробанк. По мнению специалистов по ИБ, такой сценарий может нести определенные риски. Уведомление ЦБ об учениях активно обсуждается в профессиональных сообществах, и этим могут воспользоваться злоумышленниками, считает собеседник «Ъ». Также опасность представляет то, что банки будут ждать письмо с вирусом на конкретных адресах, которые могут стать известны преступникам.

Материалы по теме:
Красные партизаны. Хакеры из Северной Кореи воруют криптовалюту на миллионы долларов. Как им это удается?
Красные партизаны.Хакеры из Северной Кореи воруют криптовалюту на миллионы долларов. Как им это удается?
30 апреля 2022
Афера Трейдера Иссы. Как россияне поверили советам блогера в Telegram и потеряли миллионы долларов на криптовалюте
Афера Трейдера Иссы.Как россияне поверили советам блогера в Telegram и потеряли миллионы долларов на криптовалюте
13 сентября 2022

Одновременно с рассылкой ЦБ отправлять свое вредоносное программное обеспечение могут и злоумышленники, предупредил источник издания. При такой ситуации службы ИБ могут пропустить настоящую атаку на системы банка, добавил он.

Учения по информбезопасности проводятся Центробанком с 2020 года, однако впервые они пройдут по такому сценарию. В свою очередь, банки не беспокоятся о проверке — в МКБ и Газпромбанке заявили, что не первый год участвуют в подобном и обладают средствами защиты, в частности, для электронных почт.

Ранее в ЦБ предупредили россиян о новой форме мошенничества. По словам регулятора, предложения о покупке физических цифровых рублей являются обманом, так как подобная форма для валюты не предусмотрена. «У нас с вами будут три формы — наличные, безналичные на счетах в банках и безналичные цифровые рубли на платформе Центрального банка. Гражданам не надо ничего покупать, более того — даже пытаться искать их», — предупредила представитель регулятора.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме заявили о недостатке времени у украинцев для контрнаступления

    В российском регионе появилось озеро из нечистот

    «АвтоВАЗ» прокомментировал третье за год подорожание Lada

    Обнаружена экзопланета размером с Сатурн

    Россиянам старше 50 назвали дешевую категорию продуктов для здоровья кишечника

    Спасение сорвавшегося со скалы в Кабардино-Балкарии москвича сняли на видео

    Названа особенность новой лунной миссии России

    Стилистка назвала россиянам самую модную вещь на осень

    Российский полицейский рисковал жизнью и задержал пьяного водителя

    Стало известно о скором решении Берлина по вопросу поставок Taurus Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости