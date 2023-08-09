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16:47, 9 августа 2023Экономика

В ЦБ предупредили россиян о новой форме мошенничества

ЦБ: предложения о покупке физических цифровых рублей — мошенничество

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Предложения о покупке физических цифровых рублей — мошенничество, так как подобная форма для валюты не предусмотрена. Об этом со ссылкой на первого зампреда Банка России Ольгу Скоробогатову сообщает ТАСС.

«У нас с вами будут три формы — наличные, безналичные на счетах в банках и безналичные цифровые рубли на платформе Центрального банка. Гражданам не надо ничего покупать, более того — даже пытаться искать их», — предупредила представитель регулятора.

Россияне, которые действительно хотят пробовать операции с цифровыми рублями, должны обращаться в банки, где они обслуживаются, посоветовала Скоробогатова.

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Закон о цифровом рубле вступил в силу с 1 августа 2023 года. Выпускать альтернативную форму нацвалюты будет Банк России, он же станет оператором платформы, где хранятся цифровые рубли и совершаются операции с ними. По словам Скоробогатовой, тестирование валюты на реальных операциях начнется 15 августа. Открывать кошельки в цифровых рублях, осуществлять переводы между клиентами, оплату товаров и услуг в магазинах начнут 13 банков.

При этом каждый второй россиянин (51 процент) не понимает, для чего необходим новый формат валюты. А треть опрошенных (30 процентов) узнали о внедрении цифрового рубля в ходе опроса. Почти восемь процентов россиян негативно относятся к нововведениям и считают, что цифровой рубль — новое средство контроля и одурачивания населения, а также цифровое рабство.

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    Вячеслав Агапов
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