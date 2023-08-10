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10:46, 10 августа 2023Интернет и СМИ

Названа самая популярная соцсеть в России

Месячная аудитория «ВКонтакте» в России выросла до 87,6 миллиона пользователей

Фото: DenPhotos / Unsplash

Социальная сеть «ВКонтакте» стала лидером среди российских соцсетей по показателям месячной аудитории. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным Cross Web Mediascope, «ВКонтакте» в июле показала рекордные цифры месячной аудитории — 87,6 миллиона пользователей. Аналитики подсчитали, что этот показатель вырос на 4,1 миллиона пользователей по сравнению с прошлым годом.

«ВКонтакте» остается самой популярной соцсетью в России — ею пользуется 85 процентов аудитории Рунета. Самыми популярными сервисами на площадке названы «VK Клипы» (миллиард ежедневных просмотров), лента новостей и рекомендаций (прирост активности пользователей на 37 процентов за год), мессенджер и VK Mini Apps.

Ранее «ВКонтакте» запустила обновление фоторедактора, раздела фотографий и редактора постов — пользователи получили новые инструменты для создания фото и публикаций. В частности, в фоторедакторе появилось больше фильтров, пропорций для обрезки кадра, возможность перемещать область кадрирования и поворачивать ее на любое количество градусов. Также обновлен дизайн фоторедактора, чтобы авторам было удобнее выбирать необходимые инструменты.

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    Варвара Кошечкина
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