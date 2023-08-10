Названа любимая соцсеть россиян

Россияне проводят во «ВКонтакте» больше всего времени из соцсетей и мессенджеров

Из всех соцсетей и мессенджеров россияне проводят больше всего времени во «ВКонтакте». Любимую соцсеть пользователей назвал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проводился в период 22–24 июля 2023 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Результаты опроса продемонстрировали, что 86 процентов россиян, пользующихся хотя бы одной социальной сетью или мессенджером, проводят в них время почти каждый день. При этом среди молодых людей в возрасте 18–34 лет доля ежедневных пользователей близка к абсолютной (18–24 года — 92 процента, 25–34 года — 94 процента). Регулярные пользователи социальных сетей и мессенджеров с коммуникационным функционалом («ВКонтакте», WhatsApp, Telegram, «Одноклассники» и другие) в среднем тратят на них 272 минуты или 4,5 часа в день.

Согласно результатам исследования, сервисы общения и просмотра контента по регулярности сильно опережают просмотр телевизора (50 процентов), пешие прогулки (48 процентов), чтение (27 процентов) и занятие спортом (15 процентов).

Оказалось, что в среднем пользователи проводят во «ВКонтакте» 129 минут в день, на втором и третьем местах — TikTok (125 минут) и Telegram (123 минут). Больше всего россиян интересует новостной контент — на долю таких сообществ приходится 77 процентов подписок. Причем мужчины чаще, чем женщины интересуются новостями (81 процент против 74), наукой (41 процента против 22) и спортом (21 процент против 11). Женщины же чаще интересуются уходом за собой (30 процентов против 2 процентов мужчин), психологией (30 процентов против 12), медициной (26 процентов против 11), домашними животными (25 процентов против 12), воспитанием детей (18 процентов против 5), модой и стилем (17 процентов против 3).

Помимо прочего, ВЦИОМ выяснил, что пользователи настороженно относятся к новым сервисам. Каждый второй опрошенный соглашается зарегистрироваться только в случае крайней необходимости. Около четверти россиян предпочитают дождаться отзывов от друзей или публичных людей (28 процентов).