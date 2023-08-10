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15:16, 10 августа 2023Ценности

Врач перечислил пять способов борьбы с вросшими волосами

Дерматолог Буллард: в борьбе с вросшими волосами поможет салициловая кислота

Фото: Serghei Starus / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог Буллард (имя не раскрывается) перечислил пять способов борьбы с вросшими волосами. Соответствующий материал появился на сайте издания Digital Journal.

В первую очередь специалист посоветовал регулярно проводить пилинг тела два-три раза в неделю. Данная процедура помогает отшелушить кожу и прочистить волосяные фолликулы. В процессе можно использовать средства с салициловой кислотой, скраб, мочалку и специальную щетку.

Кроме того, медик призвал пересмотреть методы удаления растительности с тела. Например, в бритье необходимо прибегать к острой бритве и совершать ею движения только по направлению роста волос, не натягивая при этом кожу. В самом процессе лучше использовать увлажняющий крем или гель для бритья.

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Помимо прочего, Буллард настоятельно рекомендовал не выдавливать вросшие волосы, поскольку это может привести к рубцам и возникновению инфекций. «Если они вас беспокоят, приложите теплый влажный компресс, чтобы уменьшить отек и приблизить волосы к поверхности кожи», — объяснил он.

В завершение собеседник издания предложил включить в ежедневный уход за кожей увлажняющий крем. «Сухая кожа может привести к большему трению и раздражению во время эпиляции, увеличивая вероятность вросших волос», — заключил Буллард.

В мае косметолог бренда уходовой косметики для лица и тела Thunderbird Skin Сьюзи Бриджман-Саттон назвала упускаемую из виду важную процедуру при бритье ног. Врач рассказала, что при данной манипуляции многие люди забывают о предварительном этапе. Так, во время процедуры специалистка посоветовала использовать для нанесения скраба специальные перчатки из микрофибры.

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    Мария Винар
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