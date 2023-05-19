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15:04, 19 мая 2023Ценности

Врач назвала упускаемое из виду важное действие при бритье ног

Косметолог Сьюзи Бриджман-Саттон: перед бритьем ног необходимо сделать пилинг

Фото: Yen Phi / Unsplash

Косметолог бренда уходовой косметики для лица и тела Thunderbird Skin Сьюзи Бриджман-Саттон назвала упускаемое из виду важное действие при бритье ног. Соответствующий материал появился на сайте издания The Mirror.

Врач рассказала, что в данной процедуре многие люди забывают о предварительном этапе. «Пилинг перед бритьем — очень важный шаг. Отшелушивающие средства помогут избавиться от омертвевших клеток кожи, чтобы во время бритья они не скапливались на инструменте. Это просто необходимо сделать», — рассказала она.

Так, для этого специалистка посоветовала использовать для нанесения скраба специальные перчатки из микрофибры. В свою очередь, в составе продукта должны присутствовать фруктовые ферменты или кислоты. При этом эксперт призвала при нанесении средства избегать резких движений. «Даже через пару дней после процедуры использование отшелушивающего средства облегчит последующее бритье и предотвратит появление вросших волос», — отметила она.

В июне 2022 года модный редактор раскрыла правильную технику бритья волос на различных участках тела. Журналистка Бет Джиллет составила список рекомендаций, которые позволяют удалить нежелательную растительность с кожи на долгий срок без негативных последствий. Она посоветовала применять для бритья коленей и лодыжек мужской станок, так как он более маневренный и острый в сравнении с женским инструментом.

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Мария Винар
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Врач назвала упускаемое из виду важное действие при бритье ног
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