Спикер Сил обороны Украины призвала ВСУ бойкотировать американский телеканал

Спикер Сил обороны Украины Эштон-Чирилло призвала ВСУ бойкотировать канал CNN

Спикер Сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло призвала военнослужащих Вооруженных сил республики (ВСУ) не сотрудничать с американским телеканалом CNN. Об этом она высказалась в видео, размещенном в соцсети X (бывшая Twitter).

По ее словам, в ходе одного из эфиров журналисты CNN назвали воюющих на стороне ВСУ иностранцев западными наемниками, а также показали тела украинских бойцов «для рейтингов».

«Я должна рекомендовать, чтобы никто из Вооруженных сил Украины не работал в каком-либо качестве с CNN до тех пор, пока мы не получим извинения», — заявила она.

Ранее Эштон-Чирилло объяснила шуткой свои слова о том, что российские военные не являются людьми. Представитель Сил обороны Украины пояснила, что в ранее опубликованном ролике, где она на фоне украинского флага говорила об этом, речь шла лишь о картонных фигурах.