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18:54, 9 августа 2023Бывший СССР

Трансгендер-спикер Сил обороны Украины объяснила шуткой свои слова о русских

Спикер Сил обороны Украины Эштон-Чирилло объяснила шуткой свои слова о русских
Сара Эштон-Чирилло

Сара Эштон-Чирилло. Кадр: Resolute Square / YouTube

Спикер Сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло объяснила шуткой свои слова о том, что российские военные не являются людьми. Об этом она высказалась в ходе эфира, который транслировался в соцсети X (бывшая Twitter).

По ее словам, в ранее опубликованном ролике, где она на фоне украинского флага заявляла, что не считает российских военных людьми, речь идет лишь о картонных фигурах.

«Они хотели накинуться на факт, что я шутила. Шутки — это, я полагаю, не то, что разрешено в России. Я предполагала, что российские силы — не больше чем картонные вырезки... Спрошу моего гостя на сцене сегодня: у вас есть ответ? Нет, у него нет, потому что он — картонная фигура... Мне весело валять дурака с картонными фигурами», — сказала она, беседуя с картонной фигурой военного рядом с ней.

2 августа стало известно, что американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло стала одним из представителей Сил обороны Украины. Отмечается, что ранее она занималась журналистикой, а в 2022 году решила подписать контракт с Вооруженными силами республики.

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    Георгий Нестеров
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