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09:47, 10 августа 2023Бывший СССР

Российские войска уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б» в Херсонской области

Российские войска уничтожили гаубицы Д-30, «Мста-Б» и миномет ВСУ под Херсоном

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские подразделения группировки «Днепр» в Херсонской области поразили 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б» и 122-миллиметровую гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены две лодки, десять боевиков ВСУ, гаубица Д-30 с боекомплектом», — сказал он.

Также российским военным удалось поразить место дислокации украинских войск, четыре машины, 120-миллиметровый миномет и боекомплект к нему.

Ранее стало известно об уничтожении самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» ВСУ под Херсоном, экипаж самоходки составлял пять человек.

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    Алевтина Запольская
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