Российские войска уничтожили гаубицы Д-30, «Мста-Б» и миномет ВСУ под Херсоном

Российские подразделения группировки «Днепр» в Херсонской области поразили 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б» и 122-миллиметровую гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены две лодки, десять боевиков ВСУ, гаубица Д-30 с боекомплектом», — сказал он.

Также российским военным удалось поразить место дислокации украинских войск, четыре машины, 120-миллиметровый миномет и боекомплект к нему.

Ранее стало известно об уничтожении самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» ВСУ под Херсоном, экипаж самоходки составлял пять человек.