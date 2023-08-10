Польские военные потеряли взрыватель от ракеты на границе с Белоруссией

Польские военные потеряли взрыватель ракеты вертолета на границе с Белоруссией

Польские военные потеряли взрыватель ракеты вертолета на границе с Белоруссией. Об этом в пресс-релизе сообщило генеральное командование Вооруженных сил Польши.

Отсутствие взрывателя было обнаружено после завершения боевых вылетов в рамках «интенсивных действий с применением специализированной техники, направленных на обеспечение безопасности».

Отмечается, что вертолет пролетал вдоль пограничной полосы и «не проходил над застроенной территорией». «В связи с тем, что поиски устройства пока не принесли результата, сообщаем, что взрыватель имеет встроенную защиту и не представляет опасности», — указали в командовании.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак пообещал разместить на границе с Белоруссией 10 тысяч военных. По его словам, непосредственно охраной границы будут заниматься 4 тысячи военных, а в восточных регионах, прилегающих к ней, — около 6 тысяч военных. Также он пообещал, что в течение двух лет польская армия станет самой сильной в Европе.

По его словам, уже сейчас численность польской армии достигает 170 тысяч военных.