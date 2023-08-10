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09:17, 10 августа 2023Мир

В США суд разрешил наркоманам владеть оружием

Reuters: федеральный суд США отменил запрет владеть оружием наркоманам

Фото: Brittainy Newman / AP

Федеральный суд США отменил запрет владеть оружием наркоманам. Об этом пишет Reuters.

Причиной отмены стало дело Патрика Дэниэлса, которого задержали в машине с пистолетом и полуавтоматической винтовкой, а также с окурками с марихуаной на полу. Он признался, что иногда употреблял наркотики. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Однако Федеральный суд заявил, что Вторая поправка Конституции США защищает право человека носить пистолет в общественных местах для самообороны.

«Наша история и традиции могут поддерживать некоторые ограничения прав пьяного человека на ношение оружия, но это не оправдывает разоружение трезвого гражданина исключительно на основании употребления наркотиков в прошлом», — написал окружной судья Джерри Смит.

В апреле 2022 года в США выяснили, что с начала 2022 года произошло 400 случаев массовой стрельбы. В них были ранены или убиты более четырех человек.

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    Александр Слабиев
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